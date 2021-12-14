Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Com o título da Série B, a diretoria do Botafogo tem o objetivo de montar uma equipe competitiva para não passar sustos na disputa do Brasileirão. A bola da vez é Elkeson, o grande sonho no sentido de contratação. O clube, porém, ainda tem questões internas a serem resolvidas: muitos jogadores que se destacaram em 2021 não têm permanência garantida. + Réplica: após interesse da Volt, Kappa faz proposta para renovar com o Botafogo

Veja, abaixo. a movimentação do Botafogo no mercado para o ano de 2022.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGOAté agora, o Botafogo não fechou com nenhum jogador de forma oficial.

O Alvinegro encaminhou a compra de Lucas Mezenga junto ao Nova Iguaçu e tem interesse em renovar com Kayque até o fim do Campeonato Carioca.

JOGADORES NA MIRAAinda com questões financeiras a serem resolvidas, o Botafogo teve o nome de Breno, ex-Goiás, oferecido e gostou da possibilidade. Além disso, o clube iniciou conversas na busca de Elkeson, o grande sonho da diretoria.QUEM SAIUPedro Castro, um dos destaques do Botafogo no acesso à Série A, foi anunciado pelo Cruzeiro.

O lateral-direito Jonathan Lemos não teve o contrato renovado.

QUEM PODE SAIR​Um dos grandes desafios do clube é conseguir manter os jogadores que se destacaram em 2021, mas retornarão aos clubes de origem após o período de empréstimo. São os casos de Luís Oyama, Marco Antônio e Barreto. Outro caso emblemático é o de Rafael Navarro, que ainda não tem uma definição quanto à renovação de contrato.

Kanu atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo para liberá-lo.

TIME-BASE DE 2022​Diego Loureiro (Gatito Fernández); Rafael, Kanu, Joel Carli, Carlinhos; Barreto, Luís Oyama; Warley, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​22 ou 23/01 - Boavista x Botafogo - Local e horário a definir​26 ou 27/01 - Botafogo x Bangu - Local e horário a definir29 ou 30/01 - Botafogo x Madureira - Local e horário a definir​02 ou 03/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Local e horário a definir​05 ou 06/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir