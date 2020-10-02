Botafogo sonda Gustavo Scarpa, mas Palmeiras não tem interesse

O Palmeiras não deseja emprestar Gustavo Scarpa. Para o Verdão, o camisa 14 só sai se uma proposta em definitivo chegar - algo que o Botafogo, pelas dificuldades financeiras, não consegue apresentar. Caso uma transferência não apareça, o treinador Vanderlei Luxemburgo e a comissão técnica têm o desejo de recuperar o futebol do meio-campista.- A questão é que o Palmeiras não está querendo, não sou eu, não. É bom você até espalhar isso o máximo possível porque até o momento o Palmeiras está jogando duro com a gente, não estão querendo. A gente tem que fazer um certo jogo com eles para ver se eles voltam atrás. Estou recuando para poder avançar depois. Eu acho que o Scarpa arruma o time do Botafogo - afirmou Ricardo Rotenberg, dirigente do Botafogo, em um áudio vazado.