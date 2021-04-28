Botafogo seleciona a FENG como parceira para reestruturar o programa de sócio-torcedor

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo anunciou a conclusão da concorrência para seleção do novo parceiro estratégico na gestão do programa de sócio-torcedor. A empresa escolhida foi FENG, que possui experiência no mercado esportivo nacional e internacional.

> Após goleada, Botafogo domina seleção da rodada do Carioca- O novo modelo irá privilegiar o estímulo ao crescimento de receita através do desenvolvimento de novas ofertas e experiências, e não somente em desconto de ingressos. Assim como existe mais de um perfil de torcedores, teremos mais de um modelo de atração e relacionamento - destacou Jorge Braga, CEO do Botafogo, que completou.

- Neste novo cenário, o programa pretende ser uma das receitas mais importantes receitas do Botafogo nos próximos anos, revertendo parte das perdas de sócios registradas recentemente. Vamos, mais do que nunca, precisar do apoio e do engajamento da nossa gloriosa torcida.CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO BOTAFOGO:

O Botafogo concluiu a concorrência para seleção do novo parceiro estratégico na gestão do programa de sócio-torcedor do Clube. A FENG, empresa com ampla experiência no mercado esportivo nacional e internacional, foi escolhida para comandar a reestruturação do programa. Alinhada ao novo modelo de transparência da nova gestão, foi realizada uma RFP que envolveu as melhores empresas do mercado.

"O novo modelo irá privilegiar o estímulo ao crescimento de receita através do desenvolvimento de novas ofertas e experiências, e não somente em desconto de ingressos. Assim como existe mais de um perfil de torcedores, teremos mais de um modelo de atração e relacionamento”, destacou Jorge Braga, CEO do Botafogo.

Com experiência em Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Copa América, Campeonato Brasileiro, além dos principais programas de sócio-torcedor do Brasil, a FENG será responsável pela nova plataforma tecnológica e, sob as diretrizes do Botafogo, pelo rebranding do produto, de modo a reposicionar a marca e resgatar a autoestima dos torcedores.

“Ser escolhido pelo Botafogo como um parceiro estratégico neste momento tão importante da história do Clube é um motivo de grande orgulho. Especialmente por conta do processo muito profissional de concorrência que o Botafogo realizou. Temos grande confiança em construir um projeto que o botafoguense reconheça como sendo algo que posicione o próprio torcedor no centro de tudo, sendo protagonista neste momento de reestruturação do Clube”, afirmou Mozart Neto, CEO da FENG.

A nova parceria com a FENG atende as novas diretrizes do Botafogo na área comercial e marketing: todos os processos de negócios estão sendo revisitados e redesenhados, exigindo contrapartidas mínimas de performance e adimplência para licenciamento e patrocínio. Esses requisitos são apresentados e exigidos durante a concorrência (RFP) para atração e seleção de parcerias comerciais.

A FENG compõe o grupo SISU — holding de investimentos com participação em algumas das principais empresas do mercado brasileiro de esporte, entretenimento e inovação — com experiência e trabalho com grandes clubes como AC Milan, Real Madrid e Barcelona.

"Neste novo cenário, o programa pretende ser uma das receitas mais importantes receitas do Botafogo nos próximos anos, revertendo parte das perdas de sócios registradas recentemente. Vamos, mais do que nunca, precisar do apoio e do engajamento da nossa gloriosa torcida", encerrou Jorge Braga.

O trabalho de concepção deste novo programa já foi iniciado. Todos os atuais sócios serão contemplados e migrados para este novo programa preservando seus respectivos benefícios.