Botafogo se reapresenta após vitória sobre Flamengo e inicia semana de trabalho

De volta ao trabalho. O Botafogo se reapresentou na tarde desta terça-feira e iniciou a semana de treinamentos visando as partidas contra Ceilândia, pela Copa do Brasil, e Fortaleza, no Brasileirão. Os jogos serão no Estádio Nilton Santos e o time passará os próximos dias no Rio de Janeiro.
A equipe ganhou folga na segunda-feira após a vitória sobre o Flamengo, no domingo, no Campeonato Brasileiro. O time chegou à Cidade Maravilhosa ainda no domingo, via voo fretado.
A equipe se reapresentou e fez trabalhos físicos nesta terça-feira no Espaço Lonier. O time volta a treinar na manhã desta quarta-feira novamente no futuro CT do clube. As atividades são voltadas para uma parte mais técnica e tática.
A tendência é que Luís Castro 'rode' a equipe e poupe alguns titulares na partida contra o Ceilândia, na quinta-feira. Com a classificação bem encaminhada após uma vitória por 3 a 0 no jogo de ida, o técnico já pensa no planejamento para ter o elenco no auge físico contra o Fortaleza, no domingo.