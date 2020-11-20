Botafogo se pronuncia no Dia da Consciência Negra: 'A luta contra o racismo é diária'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O dia 20 de outubro é importante para lembrar a contínua luta pela igualdade no Brasil. No Dia da Consciência Negra, marcado nesta sexta-feira, o Botafogo realizou, por meio das redes sociais, postagens sobre a data.

Tendo Kanu, Matheus Babi e Isabella, goleira do time feminino, vestindo o uniforme escrito "Vidas Negras Importam", o clube de General Severiano se pronunciou sobre o racismo e o dia.