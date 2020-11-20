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Botafogo se pronuncia no Dia da Consciência Negra: 'A luta contra o racismo é diária'

Clube de General Severiano, pelas redes sociais, coloca recado pelo dia 20 de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 15:54

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:54

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O dia 20 de outubro é importante para lembrar a contínua luta pela igualdade no Brasil. No Dia da Consciência Negra, marcado nesta sexta-feira, o Botafogo realizou, por meio das redes sociais, postagens sobre a data.
Tendo Kanu, Matheus Babi e Isabella, goleira do time feminino, vestindo o uniforme escrito "Vidas Negras Importam", o clube de General Severiano se pronunciou sobre o racismo e o dia.
A data é simbólica, a luta contra o racismo é diária. O Botafogo de Futebol e Regatas clama por igualdade e reforça a importância do movimento negro! - escreveu o clube, no Twitter.

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