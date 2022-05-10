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Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores

Botafogo é a favor da criação da Liga e teve contatos com clubes da Libra, mas espera que partes cheguem a uma conclusão; clube quer revisão de cotas de colocação...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 07:00
O Botafogo segue atento aos detalhes da Liga Brasileira de Clubes. O Alvinegro é um dos oito clubes que não agora se posicionou sobre o assunto. Nove times estão na "Libra", enquanto 23 formam o grupo "Liga de Clubes". O Glorioso mantém uma postura de analisar e esperar uma conclusão de todas as partes antes de tomar partido.+ Botafogo: Kanu trabalhou em três períodos e mudou alimentação para poder jogar contra o Flamengo
O clube é representado pelo CEO Jorge Braga nessas questões. O executivo tem interesse, representando o Alvinegro nesta posição, na criação da Liga, mas não quer adotar pressa - como divulgado pelo próprio Botafogo em nota oficial na última semana.
A principal questão envolvendo o Alvinegro é a união. A posição do Botafogo é tentar buscar um mínimo de consenso entre os "dois lados". Por mais que tenha tido um maior contato com clubes que estão no grupo Libra, não há um posicionamento definido até aqui.
No que diz respeito às questões técnicas, o Botafogo ainda deseja uma revisão nos valores de premiação por colocação e engajamento no contrato que foi apresentado inicialmente na reunião realizada entre os 40 clubes das Séries A e B na última semana.Inicialmente, os valores expostos foram no formato de 40-30-30. 40% será repassado de forma igualitária, 30% de acordo com o desempenho de cada equipe na competição e os outros 30% com o engajamento do clube.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Botafogo tem, portanto, interesse na Liga, mas não quer comprar a briga de um lado ou de outro. O desejo inicial do clube é por união e uma tentativa de consenso. Por mais que, internamente, pessoas saibam que isto seja praticamente utópico, é provável que o Glorioso espere a próxima reunião, na quinta-feira, para se posicionar.
Crédito: JorgeBragaéoCEOdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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