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futebol

Botafogo se aproxima de acerto com meia colombiano Carlos Rentería

Volante de 25 anos atuou pelo Tolima, da Colômbia, nas últimas três temporadas e é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2020 às 14:50
Crédito: Divulgação/Tolima
O Botafogo está próximo de acertar a contratação de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube negocia um contrato de dois anos com o meia colombiano Carlos Rentería, de 25 anos. A informação é do site GE, confirmada pelo LANCE!
Revelado pelo Deportivo Cali-COL, Rentería atuou pelo Tolima-COL nas últimas três temporadas. Desde o final do ano passado, está sem clube. O atleta é aguardado nos próximos dias para a realização de exames médicos no Glorioso.
O colombiano chega para compor elenco, que ficou com uma opção a menos para a função de volante depois da saída de Alex Santana para o Ludogrets, da Bulgária, em julho.
Rentería tem como características a forte marcação e os chutes de fora da área e quando mais jovem frequentou as categorias de base da seleção da Colômbia.

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