Botafogo se aproxima de acerto com meia colombiano Carlos Rentería

Crédito: Divulgação/Tolima

O Botafogo está próximo de acertar a contratação de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube negocia um contrato de dois anos com o meia colombiano Carlos Rentería, de 25 anos. A informação é do site GE, confirmada pelo LANCE!

Revelado pelo Deportivo Cali-COL, Rentería atuou pelo Tolima-COL nas últimas três temporadas. Desde o final do ano passado, está sem clube. O atleta é aguardado nos próximos dias para a realização de exames médicos no Glorioso.

O colombiano chega para compor elenco, que ficou com uma opção a menos para a função de volante depois da saída de Alex Santana para o Ludogrets, da Bulgária, em julho.