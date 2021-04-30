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Botafogo S/A: dirigentes revelam que fundo internacional está em contato e projeto será levado ao Conselho

Em reunião com representantes de Organizadas, presidente Durcesio Mello e vice Vinícius Assumpção revelaram que projeto está perto de ser levado ao Conselho Diretor...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 22:18

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 22:18
Crédito: Durcesio Mello conversou com membros de torcidas organizadas nesta quinta-feira (Vítor Silva/Botafogo
A pauta Botafogo S/A continua em alta nos bastidores do clube. Na noite desta quinta-feira, o tema foi abordado por alguns minutos durante a reunião dos dirigentes do Alvinegro com representantes de Torcidas Organizadas, na sede de General Severiano.O projeto de profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro, é claro, foi questionado pelos torcedores. A resposta de Durcesio Mello, presidente, e Vinícius Assumpção, vice - os representantes do Glorioso no encontro - é de que há um fundo internacional em contato com a Botafogo S/A e que a pasta está prestes a ser repassada para o "próximo nível".
A diretoria afirmou que vai se reunir com membros do Departamento Jurídico para analisar as últimas nuances de cláusulas e que deve levar a pauta para o Conselho Diretor na segunda-feira.
O Conselho Diretor, então, terá que votar pela continuação do projeto. Se aprovada, a pasta passa para o Conselho Deliberativo, onde, por meio de uma Assembleia Extraordinária, haverá uma decisão definitiva sobre o futuro. Sócios-proprietários, Beneméritos, Grandes Beneméritos e conselheiros têm direito a participar da decisão.
Se os primeiros passos com o Jurídico e Conselho Deliberativo forem aprovados, a expectativa é que o Deliberativo tenha acesso à pasta entre 30 a 45 dias, realizando a votação.

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