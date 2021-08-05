Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo revisa aluguéis das lojas do shopping e inicia ações que podem gerar até R$ 1 milhão em receitas
futebol

Botafogo revisa aluguéis das lojas do shopping e inicia ações que podem gerar até R$ 1 milhão em receitas

CEO Jorge Braga e equipe estão revisitando todos os contratos e propriedades comerciais do Casa & Gourmet, que pertence ao Alvinegro, em busca de condições mais favoráveis...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 13:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 13:33
Crédito: Divulgação
O Botafogo está revisitando todos os contratos e propriedades comerciais existentes buscando explorar o máximo da capacidade dos ativos que possui. Agora, é a vez do Shopping Casa & Gourmet, espaço comercial localizado ao lado da sede de General Severiano.
+ Botafogo rompe com Footure e seguirá scouting com investimento interno
Liderado pelo CEO Jorge Braga, o clube iniciou ações de revisão dos aluguéis das lojas do shopping e esse movimento pode gerar um incremento de até R$ 1 milhão nas receitas, dados os acordos desfavoráveis que foram pactuadas em gestões anteriores
O executivo havia explicado, em uma carta enviada à torcida no mês de abril, que revisaria contratos no que diz respeito ao fora de campo do Botafogo. O primeiro foi com a loja do clube: o espaço físico ainda está fechado, mas a diretoria mantém conversas com interessados em franquear o espaço.Recentemente, o clube inaugurou a nova loja virtual, com o auxílio da FutFanatics. Passado mais um item da lista, o próximo "alvo" é o Shopping Casa & Gourmet.
O Botafogo recentemente anunciou um novo Diretor de Negócios Lênin Franco. Ele se junta ao Diretor-Financeiro José Luiz Parrode e ao Diretor de Futebol Eduardo Freeland como o trio de executivos que auxiliam o CEO na execução dos planos de gestão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados