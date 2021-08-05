Botafogo revisa aluguéis das lojas do shopping e inicia ações que podem gerar até R$ 1 milhão em receitas

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O Botafogo está revisitando todos os contratos e propriedades comerciais existentes buscando explorar o máximo da capacidade dos ativos que possui. Agora, é a vez do Shopping Casa & Gourmet, espaço comercial localizado ao lado da sede de General Severiano.

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Liderado pelo CEO Jorge Braga, o clube iniciou ações de revisão dos aluguéis das lojas do shopping e esse movimento pode gerar um incremento de até R$ 1 milhão nas receitas, dados os acordos desfavoráveis que foram pactuadas em gestões anteriores

O executivo havia explicado, em uma carta enviada à torcida no mês de abril, que revisaria contratos no que diz respeito ao fora de campo do Botafogo. O primeiro foi com a loja do clube: o espaço físico ainda está fechado, mas a diretoria mantém conversas com interessados em franquear o espaço.Recentemente, o clube inaugurou a nova loja virtual, com o auxílio da FutFanatics. Passado mais um item da lista, o próximo "alvo" é o Shopping Casa & Gourmet.