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Botafogo revela que PV foi negociado por R$ 3 milhões relativos a 25% dos direitos econômicos

O Alvinegro também destacou 'necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do clube'...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 18:03
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No fim da tarde desta sexta-feira, o Botafogo se posicionou sobre a venda o lateral-esquerdo Paulo Victor ao Internacional. Em nota oficial, foi revelado que o atleta foi negociado com o Colorado por R$ 3 milhões relativos a 25% dos direitos econômicos. No novo contrato, destaca a nota, o clube irá manter os outros 25% como ativo.
Vale ressaltar que o clube de General Severiano havia firmado contrato com PV no fim de maio e realizou investimento de R$ 300 mil por 50% dos direitos econômicos, pagos ao Nova Iguaçu. O Alvinegro também destacou a "necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do clube".
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O Botafogo ainda frisou que há decisão judicial que determina o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento da folha salarial. O clube também revelou que, além de PV, há outras negociações em curso.VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO
Foi concluída nesta sexta-feira a negociação da venda de parte dos Direitos Econômicos do atleta Paulo Victor (PV) com o Sport Club Internacional.
O Botafogo vem se manifestando publicamente sobre a caótica situação financeira e a necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do Clube. Operações como esta, balizada por diretrizes de mercado e com o respaldo de uma consultoria externa, são as alternativas para enfrentar os desafios impostos.
O Botafogo firmou contrato com o PV no final de maio, realizando investimento de R$ 300 mil por 50% dos Direitos Econômicos, pagos ao Nova Iguaçu. O atleta foi negociado com o Internacional por R$ 3 milhões relativos a 25% dos Direitos Econômicos. No novo contrato, o Clube irá manter os outros 25% como ativo. Não houve comissão de agentes, uma vez que as conversas envolveram os executivos dos clubes diretamente. Cabe ressaltar que há decisão judicial que determina o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento da folha salarial.
Além de PV, há outras negociações em curso. O compromisso orçamentário é um caminho da qual a nova gestão não abre mão. Neste período de retomada, a estabilidade salarial na jornada de acesso à Série A — o principal objetivo do Botafogo em 2021 — é o maior desafio para que sejam preservadas a máxima entrega de todos, com profissionalismo e cobrança por resultados.

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