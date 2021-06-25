Botafogo revela que PV foi negociado por R$ 3 milhões relativos a 25% dos direitos econômicos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

No fim da tarde desta sexta-feira, o Botafogo se posicionou sobre a venda o lateral-esquerdo Paulo Victor ao Internacional. Em nota oficial, foi revelado que o atleta foi negociado com o Colorado por R$ 3 milhões relativos a 25% dos direitos econômicos. No novo contrato, destaca a nota, o clube irá manter os outros 25% como ativo.

Vale ressaltar que o clube de General Severiano havia firmado contrato com PV no fim de maio e realizou investimento de R$ 300 mil por 50% dos direitos econômicos, pagos ao Nova Iguaçu. O Alvinegro também destacou a "necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do clube".

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O Botafogo ainda frisou que há decisão judicial que determina o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento da folha salarial. O clube também revelou que, além de PV, há outras negociações em curso.VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO

Foi concluída nesta sexta-feira a negociação da venda de parte dos Direitos Econômicos do atleta Paulo Victor (PV) com o Sport Club Internacional.

O Botafogo vem se manifestando publicamente sobre a caótica situação financeira e a necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do Clube. Operações como esta, balizada por diretrizes de mercado e com o respaldo de uma consultoria externa, são as alternativas para enfrentar os desafios impostos.

O Botafogo firmou contrato com o PV no final de maio, realizando investimento de R$ 300 mil por 50% dos Direitos Econômicos, pagos ao Nova Iguaçu. O atleta foi negociado com o Internacional por R$ 3 milhões relativos a 25% dos Direitos Econômicos. No novo contrato, o Clube irá manter os outros 25% como ativo. Não houve comissão de agentes, uma vez que as conversas envolveram os executivos dos clubes diretamente. Cabe ressaltar que há decisão judicial que determina o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento da folha salarial.