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Botafogo retorna ao Nilton Santos com a missão de quebrar tabu contra o Cruzeiro no Rio

Alvinegro ficou mais de um mês longe do estádio por conta da Copa América, que terá final entre Brasil e Argentina; Glorioso não supera a Raposa em casa desde 2013...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem o Nilton Santos como um trunfo para tentar dar fim à sequência de uma vitória nas últimas cinco partidas na Série B. Neste sábado, o Alvinegro encara o Cruzeiro no estádio às 16h, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O encontro terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
+ Preocupação no Botafogo: Cruzeiro marcou mais da metade dos gols na Série B em escanteios
A equipe comandada por Marcelo Chamusca conquistou todas as vitórias que possui na Série B em casa: atuando como mandante, são três jogos e são três vitórias. O Botafogo retorna ao Estádio Nilton Santos neste sábado pela primeira vez desde o começo da Copa América.
O local ficou sob a tutela da Conmebol nas últimas semanas por conta da competição internacional, que terá na partida entre Brasil e Argentina, também neste sábado, a grande decisão.O aproveitamento perfeito do Botafogo será colocado à prova. Isto porque o Alvinegro não vence o Cruzeiro no Rio de Janeiro há oito anos. A última vitória sobre a Raposa como mandante foi no Campeonato Brasileiro de 2013, um 2 a 1 com dois gols de Nicolás Lodeiro.
+ Veja a tabela da Série B
Desde então, o Botafogo teve três empates e três derrotas em casa contra o Cruzeiro. Neste período, o clube de General Severiano marcou seis gols sobre a Raposa, mas sofreu 12.
A cinco pontos do G4, o Botafogo precisa superar este tabu e deixar que a sequência positiva dentro de casa seja soberana diante do Cruzeiro para não se afastar do pelotão de frente da Série B.

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