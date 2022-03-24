Botafogo resolve pendências do ano passado, e Luís Oyama assina contrato com o clube

Tudo no papel. Luís Oyama é jogador do Botafogo novamente. O jogador de 25 anos assinou o contrato com o Alvinegro na noite desta quinta-feira, logo após o treino com o Glorioso, e é, oficialmente, atleta do Glorioso, que vai investir cerca de R$ 2 milhões junto ao Mirassol pela contratação.+ Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco

Luís Oyama ainda tinha alguns valores de salários do ano passado a receber. Isso foi resolvido: o clube já combinou as datas que vai depositar as cifras correspondentes com o estafe do atleta durante o ano.

Vale ressaltar que esse não foi o principal empecilho para a não-assinatura do contrato nesta quarta-feira - Oyama não o fez por uma questão de logística. Mas foi algo resolvido e passado para trás.

Agora, o Alvinegro tem caminho livre para, finalmente, anunciá-lo de forma oficial. Ele já vem treinando com o grupo nos últimos dois dias e será mais uma opção do Alvinegro na disputa do Campeonato Brasileiro.