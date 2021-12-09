Botafogo renova o contrato de Gaby Louvain, joia da equipe feminina

O Botafogo segue a todo vapor nas renovações de jogadoras da equipe feminina visando a próxima temporada. Após confirmar vínculos com quatro jogadoras, o Alvinegro assinou um novo contrato com Gaby Louvain, um das promessas do time. A meia estendeu o vínculo até dezembro de 2022.+ Ao L!, PC Caju critica Botafogo por não citar ex-jogadores em discurso no evento do Museu: 'Falta de respeito'

A meia de 18 anos, constantemente convocada para seleções de base, é vista com grande potencial internamente. Apesar da idade, já era titular da equipe comandada por Gláucio Carvalho e seguirá mais um ano com a camisa alvinegra.

Gaby rompeu os ligamentos cruzados do joelho no fim de abril em um jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e teve que passar por um procedimento cirúrgico. Fora dos gramados desde então, a meia já anda sem o auxílio de muletas e deve participar da pré-temporada do Alvinegro, retornando aos gramados em 2022.

O novo contrato da jogadora já está registrado no BID da CBF e nas plataformas da FERJ. Por ter sido rebaixado na competição nacional, o Botafogo disputará a Série A2 do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.