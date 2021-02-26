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Botafogo renova o contrato de dez atletas e espinha dorsal do time feminino será mantida

Jogadoras titulares na campanha do vice-campeonato da Série A2 permanecerão no Alvinegro para a disputa da primeira divisão do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:32

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:32

Crédito: Mariana Sá/CBF
Um dia de importantes definições sobre o futuro do time feminino do Botafogo. O clube de General Severiano concluiu, nesta sexta-feira, a renovação de dez jogadoras da equipe para a próxima temporada. Todas as atletas, vale ressaltar, foram titulares em boa parte da campanha do Brasileirão Série A2.
Rubi (goleira), Vivian (meia), Laura (lateral), Kélen (zagueira), Pepê (volante), Káren (atacante), Bruna (lateral), Amanda (zagueira), Chaiane (lateral) e Karol Lins (atacante) tiveram as renovações publicadas no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta sexta-feira.
As jogadoras renovaram o contrato por mais uma temporada e seguirão no Botafogo para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada por Gláucio Carvalho está disputando o Carioca.
Ao mesmo tempo, a diretoria do Glorioso busca novas contratações para reforçar a equipe. A espinha dorsal do time da última temporada está mantida para 2021.

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