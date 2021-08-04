Botafogo regulariza Jonathan e lateral está liberado para jogar

A possível estreia de Jonathan pelo Botafogo, agora, depende apenas de Enderson Moreira. O lateral-esquerdo foi regularizado e teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira. Desta forma, ele está liberado para entrar em campo.
Jonathan foi anunciado no último sábado. O jogador de 23 anos retorna ao Botafogo, clube que o revelou profissionalmente, por empréstimo de um ano junto ao Almería-ESP.O defensor está liberado para enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Atualmente, o titular da lateral-esquerda é Guilherme Santos.
O reforço treina com o grupo desde o começo da semana e aproveita os dias livres para se ambientar novamente ao país e com os companheiros de elenco do Botafogo.