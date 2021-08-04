Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo regulariza Jonathan e lateral está liberado para jogar

Defensor, contratado recentemente junto ao Almería-ESP, teve documentação regularizada, nome publicado no BID e pode enfrentar a Ponte Preta, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 15:45
Crédito: Jonathan assina com o Botafogo (Divulgação Botafogo
A possível estreia de Jonathan pelo Botafogo, agora, depende apenas de Enderson Moreira. O lateral-esquerdo foi regularizado e teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira. Desta forma, ele está liberado para entrar em campo.
+ Irregularidade e poucos jogos: saiba como Jonathan chega ao Botafogo após dois anos na Espanha
Jonathan foi anunciado no último sábado. O jogador de 23 anos retorna ao Botafogo, clube que o revelou profissionalmente, por empréstimo de um ano junto ao Almería-ESP.O defensor está liberado para enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Atualmente, o titular da lateral-esquerda é Guilherme Santos.
+ Veja a tabela da Série B
O reforço treina com o grupo desde o começo da semana e aproveita os dias livres para se ambientar novamente ao país e com os companheiros de elenco do Botafogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados