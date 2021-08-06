Botafogo recebeu R$ 1 milhão para ceder Nilton Santos à Copa América

Crédito: Estádio Nilton Santos na Copa América (Divulgação / Conmebol

A Copa América rendeu dinheiro aos cofres do Botafogo. A competição, que foi colocada no Brasil às pressas por conta da pandemia do Covid-19, rendeu R$ 1 milhão ao Alvinegro, de acordo com um documento divulgado pelo clube nesta sexta-feira sobre os primeiros seis meses da gestão de Durcesio Mello.

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Diante da reorganização da competição, a Conmebol pediu, às pressas, para o Estádio Nilton Santos ser uma das sedes do torneio. O Botafogo acatou. O documento do clube informou que a entidade pagou um valor milionário para mandar a competição no local.Além disto, a planilha também informou que a Conmebol, além do valor, também realizou obras nos gramados principal e no do campo anexo, onde o time do Botafogo treina diariamente.