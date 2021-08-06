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futebol

Botafogo recebeu R$ 1 milhão para ceder Nilton Santos à Copa América

Em documento divulgado sobre os seis primeiros meses da gestão Durcesio Mello, clube informou valor recebido e obras no gramado do estádio...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 16:26
Crédito: Estádio Nilton Santos na Copa América (Divulgação / Conmebol
A Copa América rendeu dinheiro aos cofres do Botafogo. A competição, que foi colocada no Brasil às pressas por conta da pandemia do Covid-19, rendeu R$ 1 milhão ao Alvinegro, de acordo com um documento divulgado pelo clube nesta sexta-feira sobre os primeiros seis meses da gestão de Durcesio Mello.
+ CEO apresenta números dos primeiros meses da gestão Durcesio no Botafogo a Conselheiros e sócios
Diante da reorganização da competição, a Conmebol pediu, às pressas, para o Estádio Nilton Santos ser uma das sedes do torneio. O Botafogo acatou. O documento do clube informou que a entidade pagou um valor milionário para mandar a competição no local.Além disto, a planilha também informou que a Conmebol, além do valor, também realizou obras nos gramados principal e no do campo anexo, onde o time do Botafogo treina diariamente.
O Estádio Nilton Santos foi um dos principais "protagonistas" da Copa América, vale lembrar. Muitos jogadores e treinadores - Neymar e Lionel Messi, por exemplo - criticaram o gramado do local.

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