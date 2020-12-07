Botafogo: Rafael Forster é testado na lateral e deve ser titular contra o São Paulo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O time do Botafogo para enfrentar o São Paulo, aos poucos, vai sendo desenhado. A partida, que será disputada nesta quarta-feira, jogo remarcado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no Morumbi. A equipe comandada do Eduardo Barroca deve ter Rafael Forster como titular.

O zagueiro de origem treinou como lateral-esquerdo na atividade desta segunda-feira, realizada no campo anexo do Estádio Nilton Santos. O Botafogo não poderá contar com Victor Luís, titular da posição, por ter sido expulso contra o Flamengo.

Canhoto, o camisa 5 sai em vantagem pela vaga no onze inicial do Alvinegro diante do Tricolor. É uma opção mais defensiva, mas que também pode melhorar a saída de bola do Botafogo, uma das qualidades de Forster, algo cobrado com exaustão por Barroca.

A tendência é que o posicionamento com Rafael Forster ocupando a lateral-esquerda seja repetido no treinamento de terça-feira, o último antes da partida no Morumbi.