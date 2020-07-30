Botafogo quita um mês de salário aos jogadores, afirma presidente

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A diretoria do Botafogo deu mais um passo para ficar em dia com os compromissos financeiros junto ao elenco. Nesta quinta-feira, o clube de General Severiano quitou os salários referentes ao mês de maio com os jogadores.

A informação foi dada por Nelson Mufarrej, presidente do Glorioso, em nota após a divulgação de um manifesto de socorro dos funcionários pelos quatro meses de salários atrasados.

O panorama financeiro dos jogadores, contudo, é diferente. Com o pagamento desta quinta-feira, o Alvinegro fica em débito com o mês de junho com os jogadores. Julho vence no quinto dia útil de agosto, como de praxe na realidade do Alvinegro.