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futebol

Botafogo quita um mês de salário aos jogadores, afirma presidente

Em nota, Nelson Mufarrej garante que depósitos referentes aos vencimentos do mês de maio foram realizados nesta quinta-feira...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 14:07
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A diretoria do Botafogo deu mais um passo para ficar em dia com os compromissos financeiros junto ao elenco. Nesta quinta-feira, o clube de General Severiano quitou os salários referentes ao mês de maio com os jogadores.
A informação foi dada por Nelson Mufarrej, presidente do Glorioso, em nota após a divulgação de um manifesto de socorro dos funcionários pelos quatro meses de salários atrasados.
O panorama financeiro dos jogadores, contudo, é diferente. Com o pagamento desta quinta-feira, o Alvinegro fica em débito com o mês de junho com os jogadores. Julho vence no quinto dia útil de agosto, como de praxe na realidade do Alvinegro.
Desta forma, a diretoria evitou o risco de completar três meses de salários atrasados e, assim, ter a chance de algum jogador pedir a rescisão contratual na Justiça, como prevê a lei.

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