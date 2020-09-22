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futebol

Botafogo quita atrasados e fica em dia com jogadores e funcionários

Com ajuda de verba desbloqueada pelo Sindeclubes, Alvinegro paga vencimentos atrasados de forma integral e dá alívio aos colaboradores do clube...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:46

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 13:46
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Alívio! O Botafogo está em dia com jogadores e funcionários. O clube de General Severiano quitou os vencimentos atrasados com todos os colaboradores da instituição no começo da tarde desta terça-feira. Pela primeira vez em 2020, o Alvinegro está em dia em relação a salários.
O processo foi feito com a ajuda do Sindeclubes. Na última semana, o Botafogo conseguiu a liberação de R$ 12 milhões referentes a cotas de televisão e premiações que estavam presas por penhoras e/ou bloqueios na Justiça do Trabalho. Desde então, o Alvinegro passou uma relação dos funcionários ao Sindicato, que trabalhou para colocar o dinheiro na conta.
O pagamento foi realizado entre Sindeclubes e o departamento jurídico do Botafogo. Por se tratar de uma quantia considerável de dinheiro, a verba demorou mais que o esperado para cair na conta de funcionários e jogadores. Contudo, o final foi feliz aos colaboradores.
Os funcionários chegaram a ficar com três meses e meio de salários atrasados. Em situação dramática, até soltaram uma nota de repúdio, cobrando medidas da diretoria do clube.

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