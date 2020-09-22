Botafogo quita atrasados e fica em dia com jogadores e funcionários

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Alívio! O Botafogo está em dia com jogadores e funcionários. O clube de General Severiano quitou os vencimentos atrasados com todos os colaboradores da instituição no começo da tarde desta terça-feira. Pela primeira vez em 2020, o Alvinegro está em dia em relação a salários.

O processo foi feito com a ajuda do Sindeclubes. Na última semana, o Botafogo conseguiu a liberação de R$ 12 milhões referentes a cotas de televisão e premiações que estavam presas por penhoras e/ou bloqueios na Justiça do Trabalho. Desde então, o Alvinegro passou uma relação dos funcionários ao Sindicato, que trabalhou para colocar o dinheiro na conta.

O pagamento foi realizado entre Sindeclubes e o departamento jurídico do Botafogo. Por se tratar de uma quantia considerável de dinheiro, a verba demorou mais que o esperado para cair na conta de funcionários e jogadores. Contudo, o final foi feliz aos colaboradores.