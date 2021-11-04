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Botafogo protocola plano de pagamentos na Justiça para quitar dívidas com credores

Como esperado pela Justiça, Alvinegro mostra plano financeiro para quitar débitos com credores em um prazo dentro de 60 dias depois da centralização das dívidas...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 10:41

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:41

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Além da vitória sobre o Confiança e o avanço pelo acesso na Série B do Brasileirão, o Botafogo também deu um importante passo em questões fora de campo nesta quarta-feira. O Alvinegro protocolou um plano de pagamentos aos credores junto à Justiça.+ Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série BO Botafogo teve as dívidas centralizadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, com isto, todas as penhoras cíveis suspensas no final de setembro. O órgão deu um prazo de 60 dias para o clube apresentar um plano de pagamentos envolvendo esta parte financeira, algo feito nesta quarta-feira.
Vale lembrar que isto não tira o Botafogo do compromisso anterior. Ou seja, o Alvinegro ainda terá que destinar 20% da receita mensal ao pagamento de credores. Esta será uma medida a mais para quitar essas dívidas.
– É mais um passo firme, calculado e consistente no caminho de equalização das dívidas e adesão aos princípios da nova Lei das SAF. Sempre com transparência, gestão e responsabilidade - afirmou Jorge Braga, CEO do Botafogo, ao site oficial do clube.
A Justiça, agora, vai analisar os números apresentados pelo Botafogo e dar uma resposta, aprovando ou não o plano. Não há um prazo certo para que o clube tenha este retorno.
– Com a aprovação do Plano de Credores e a proteção das penhoras, passa vir, em contrapartida, a obrigação judicial de cumprir o que foi prometido. Só faz dessa forma, transparente, embasada e totalmente dentro da lei, quem tem firme intenção de cumprir o acordo, pois eventuais sanções são judiciais. Estamos preparados para isso - completou o executivo.

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