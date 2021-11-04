Botafogo protocola plano de pagamentos na Justiça para quitar dívidas com credores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Além da vitória sobre o Confiança e o avanço pelo acesso na Série B do Brasileirão, o Botafogo também deu um importante passo em questões fora de campo nesta quarta-feira. O Alvinegro protocolou um plano de pagamentos aos credores junto à Justiça.+ Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série BO Botafogo teve as dívidas centralizadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, com isto, todas as penhoras cíveis suspensas no final de setembro. O órgão deu um prazo de 60 dias para o clube apresentar um plano de pagamentos envolvendo esta parte financeira, algo feito nesta quarta-feira.

Vale lembrar que isto não tira o Botafogo do compromisso anterior. Ou seja, o Alvinegro ainda terá que destinar 20% da receita mensal ao pagamento de credores. Esta será uma medida a mais para quitar essas dívidas.

– É mais um passo firme, calculado e consistente no caminho de equalização das dívidas e adesão aos princípios da nova Lei das SAF. Sempre com transparência, gestão e responsabilidade - afirmou Jorge Braga, CEO do Botafogo, ao site oficial do clube.

A Justiça, agora, vai analisar os números apresentados pelo Botafogo e dar uma resposta, aprovando ou não o plano. Não há um prazo certo para que o clube tenha este retorno.