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Botafogo presenteia Seu Chicão, um dos fundadores do Ceilândia e torcedor do Alvinegro, com camisa

Seu Chicão recebeu a camisa retrô na noite da última quinta-feira, após a vitória do Botafogo sobre o Ceilândia...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 16:31
Após a vitória sobre o Ceilândia por 3 a 0 na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Botafogo presentou Seu Chicão com uma camisa retrô do Alvinegro Carioca. Ele é um dos fundadores do time de Brasília e torcedor do Glorioso.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do Botafogo- Botafoguense e um dos fundadores do Ceilândia, Seu Chicão foi presenteado por André Mazzuco e Luís Castro com uma camisa do Glorioso - escreveu o Botafogo, pelas redes sociais. Abaixo, confira o vídeo do momento em que Seu Chicão recebe a camisa. Feliz, ele ainda dá um beijo no escudo do Botafogo: > Veja e simule a tabela do Brasileirão
Em tempo: após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo vira a chave para o Brasileirão. O time de General Severiano volta a campo no próximo domingo, às 18h para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: SeuChicãocomacamisaretrôdoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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