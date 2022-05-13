Botafogo presenteia Seu Chicão, um dos fundadores do Ceilândia e torcedor do Alvinegro, com camisa

Após a vitória sobre o Ceilândia por 3 a 0 na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Botafogo presentou Seu Chicão com uma camisa retrô do Alvinegro Carioca. Ele é um dos fundadores do time de Brasília e torcedor do Glorioso.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do Botafogo- Botafoguense e um dos fundadores do Ceilândia, Seu Chicão foi presenteado por André Mazzuco e Luís Castro com uma camisa do Glorioso - escreveu o Botafogo, pelas redes sociais. Abaixo, confira o vídeo do momento em que Seu Chicão recebe a camisa. Feliz, ele ainda dá um beijo no escudo do Botafogo: > Veja e simule a tabela do Brasileirão