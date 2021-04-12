Botafogo precisa 'virar a chave' para semana decisiva que terá pela frente

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Depois de mais um empate no Campeonato Carioca, o Botafogo precisa virar a chave e focar na semana decisiva que tem pela frente. Na próxima quarta-feira e no próximo sábado, o Alvinegro terá dois compromissos importantes: encara o ABC para seguir vivo na Copa do Brasil; e também faz o Clássico Vovô, contra o Fluminense, para se manter vivo na busca pela classificação para as semifinais do Cariocão. > Kalou fora: Veja quem deixou e quem pode deixar o Botafogo Nos último três jogos, o Botafogo emendou uma sequência de três jogos sem vencer - todos terminaram empatados. O mesmo não pode acontecer na Copa do Brasil, diante do ABC. Já na segunda fase, a partida que terminar empatada conhecerá o vencedor nos pênaltis.

Dessa forma, o Botafogo precisa virar a chave, identificar os erros que aconteceram nos últimos jogos, conserta-los e, assim, buscar a classificação, que rende uma premiação de R$1,35 milhão aos cofres do vencedor. E é dessa maneira que a equipe fará. Pelo menos, é o que se pode concluir do discurso do técnico Marcelo Chamusca, que revelou que conversou com os jogadores sobre a preparação para enfrentar o ABC.- A construção de uma equipe é muito complexa, não é simples, e a gente está fazendo isso durante o campeonato. Hoje, a gente enfrentou um adversário que é o vice-líder da competição. Então, acho que a gente enfrentou muito bem e teve todas as possibilidades de ganhar o jogo (contra o Volta Redonda).É essa imagem que eu vou levar para o próximo jogo (contra o ABC), é uma partida decisiva, é uma decisão de 90 minutos, onde a gente quer muito avançar para terceira fase.

- Já falei com os jogadores no vestiário, a partir de hoje, a gente já começa a preparar para esse jogo importante, que é uma outra competição, uma outra característica, não tem nada a ver com o Campeonato Carioca, que é um campeonato de pontos corridos nesse primeiro momento. A gente vai se preparar pra fazer um bom jogo e avançar para a próxima fase. É isso que a gente vai fazer e vai intensificar e já intensificou a partir de agora, depois do jogo.Além do compromisso na Copa do Brasil, o Alvinegro tem outro jogo importante, desta vez no sábado, contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. O Tricolor das Laranjeiras é o quarto colocado da competição, com 16 pontos conquistados - quatro a mais do que o Glorioso. Assim, o Botafogo, que já tropeçou três vezes, não pode mais se dar ao luxo de empatar novamente, principalmente diante de um rival direto na luta pela classificação.

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Aliás, uma vitória sobre o Fluminense seria importante para quebrar um jejum que já dura quase dois anos. A última vez que o Alvinegro venceu o Tricolor foi no dia 11 de maio de 2019. Na oportunidade, 1 a 0 para o Botafogo, com gol de Alex Santana, no próprio Maracanã.