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Botafogo precisa vencer e 'secar' Madureira e Fluminense para entrar no G4 do Carioca

Em 'campo neutro', equipe comandada por Marcelo Chamusca tenta dar fim à sequência negativa jogando como mandante, diante da Portuguesa...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Pelo objetivo. Fora do G4 do Campeonato Carioca desde a 3ª rodada, o Botafogo pode retornar ao pelotão de frente do Estadual caso vença a Portuguesa neste domingo, às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, em duelo válido pela 8ª rodada. O jogo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
+ De Navarro a Kalou: confira como foi o desempenho de todos os estrangeiros no Botafogo desde 2015
A Portuguesa, 3ª colocada com 13 pontos, e Botafogo, 6º com 10, fazem um confronto direto pelo G4. O Alvinegro, contudo, não ultrapassa a Lusa nesta rodada nem mesmo se vencer a partida, já que a equipe da Ilha do Governador tem duas vitórias a mais - e este é o principal critério de desempate.
Para chegar ao G4, o Botafogo precisa, é claro, fazer sua parte: superar a Lusa, mas também torcer por tropeços de Madureira, que enfrenta o Flamengo às 21h deste domingo, e Fluminense, que mede forças com o Macaé às 21h35 de segunda-feira.
O Madureira é o atual 4º colocado, com 11 pontos. O Fluminense, logo atrás, tem 10 pontos - assim como o Botafogo -, mas está na frente do Alvinegro por ter uma vitória a mais.
Com a Taça Guanabara chegando na reta final, o Botafogo precisa se mexer para assegurar um lugar entre os quatro melhores da competição. Desta vez, terá mais um confronto direto para tal.

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