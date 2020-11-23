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Botafogo: por força contratual, José Welison não joga contra o Atlético-MG

Meio-campista está emprestado ao Alvinegro pelo Galo, o que impede a entrada em campo; Rafael Forster e Rentería são as alternativas de Emiliano Díaz para a posição...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 18:46

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 18:46

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem mais um desfalque para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Além dos jogadores que estão lesionados, o clube de General Severiano não poderá contar com José Welison, que pertence à equipe mineira.
Pelo tratamento do contrato, o meio-campista, que vem sendo titular com Emiliano Díaz, não pode entrar em campo contra a equipe que ainda detém os direitos federativos. Não há nenhum tipo de cláusula ou pagamento que possa fazer o Botafogo tentar escalar o camisa 50.
Desta forma, o treinador argentino terá que suprir a ausência de José Welison no meio-campo. Rafael Forster, zagueiro improvisado que já atuou na posição, e Carlos Rentería, são as opções.

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