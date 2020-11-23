Botafogo: por força contratual, José Welison não joga contra o Atlético-MG

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem mais um desfalque para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Além dos jogadores que estão lesionados, o clube de General Severiano não poderá contar com José Welison, que pertence à equipe mineira.

Pelo tratamento do contrato, o meio-campista, que vem sendo titular com Emiliano Díaz, não pode entrar em campo contra a equipe que ainda detém os direitos federativos. Não há nenhum tipo de cláusula ou pagamento que possa fazer o Botafogo tentar escalar o camisa 50.