Botafogo pode se inspirar em rival para se livrar do rebaixamento

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é muito delicada. Além de superar a sequência negativa de resultados de 2014, quando foi rebaixado para segunda divisão, o Alvinegro precisa lutar contra outra estatística nada animadora.

Desde que passou a ser disputado com 20 clubes, em 2006, apenas dois clubes com a pontuação do Botafogo após 23 jogos escaparam do rebaixamento no Brasileirão: Fluminense e Atlético-GO.

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Olhando para o rival Fluminense, o torcedor do Botafogo tem motivos para manter a esperança. Em 2009, o Tricolor tinha apenas 17 pontos, três a menos que o Alvinegro atualmente, e conseguiu escapar de maneira heroica da degola.

No ano seguinte, em 2010, foi a vez do Atlético-GO. O Dragão estava com os mesmos 20 pontos do Glorioso, em 23 jogos, e conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro.