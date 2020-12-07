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Botafogo pode se inspirar em rival para se livrar do rebaixamento

Apenas dois clubes com a pontuação do Glorioso após 23 jogos escaparam da degola: Fluminense e Atlético-GO. Tricolor tinha apenas 17 pontos, três a menos que o Alvinegro...
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Publicado em 

07 dez 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro é muito delicada. Além de superar a sequência negativa de resultados de 2014, quando foi rebaixado para segunda divisão, o Alvinegro precisa lutar contra outra estatística nada animadora.
Desde que passou a ser disputado com 20 clubes, em 2006, apenas dois clubes com a pontuação do Botafogo após 23 jogos escaparam do rebaixamento no Brasileirão: Fluminense e Atlético-GO.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Olhando para o rival Fluminense, o torcedor do Botafogo tem motivos para manter a esperança. Em 2009, o Tricolor tinha apenas 17 pontos, três a menos que o Alvinegro atualmente, e conseguiu escapar de maneira heroica da degola.
No ano seguinte, em 2010, foi a vez do Atlético-GO. O Dragão estava com os mesmos 20 pontos do Glorioso, em 23 jogos, e conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro.
Com a derrota para o Flamengo no clássico, o Alvinegro soma apenas 20 pontos na tabela e é o penúltimo colocado do Brasileirão. O Alvinegro volta aos gramados para enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, em jogo atrasado da 18ª rodada.

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