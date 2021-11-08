Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo pode garantir acesso nesta quinta-feira: saiba o que é necessário

Alvinegro pode carimbar vaga na Série A do Brasileirão contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli; Alvinegro entra em campo já sabendo se possibilidade é real ou não...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 17:32

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:32

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode conquistar o principal objetivo da temporada já nesta quinta-feira, diante da Ponte Preta às 19h no Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. O Alvinegro, em caso de vitória e uma combinação de resultados envolvendo equipes que brigam pelo G4, pode sair de Campinas já confirmado na Série A do ano que vem.+ Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional
São três times envolvidos na situação que interessam ao Botafogo neste contexto: Goiás, CSA e CRB - atuais 4º, 5º e 6º colocados, respectivamente. Além de um resultado positivo longe do Rio de Janeiro, o Alvinegro também precisa de uma combinação envolvendo o trio.
A equipe de Enderson Moreira, contudo, já entra em campo sabendo se uma vitória carimba o acesso ou não. CSA joga nesta segunda-feira diante do Avaí e Goiás e CRB na quarta-feira contra, respectivamente, Coritiba e Londrina.
O cálculo, basicamente, é: o máximo que os três clubes podem alcançar na rodada para o Botafogo chegar ao acesso é 56 pontos. O Alvinegro, se vencer, chegaria a 65. Com nove pontos em disputa, nenhum deles conseguiria ultrapassar o Glorioso, que leva ampla vantagem na quantidade de vitórias, principal critério de desempate da competição.
A única forma para essas equipes não chegarem ao número citado é empatando ou perdendo as respectivas partidas - ou seja, Goiás, CRB e CSA não podem vencer para que o cenário do acesso esteja desenhado para o Botafogo na quinta-feira.PARA O BOTAFOGO SUBIR...
Botafogo: precisa vencer a Ponte Preta​Goiás: não pode vencer o Coritiba​CSA: não pode vencer o Avaí​CRB: não pode vencer o Londrina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados