Botafogo pode garantir acesso nesta quinta-feira: saiba o que é necessário

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode conquistar o principal objetivo da temporada já nesta quinta-feira, diante da Ponte Preta às 19h no Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. O Alvinegro, em caso de vitória e uma combinação de resultados envolvendo equipes que brigam pelo G4, pode sair de Campinas já confirmado na Série A do ano que vem.+ Com acesso encaminhado, Botafogo projeta 'rodar' elenco e fazer Rafael se adaptar mais ao futebol nacional

São três times envolvidos na situação que interessam ao Botafogo neste contexto: Goiás, CSA e CRB - atuais 4º, 5º e 6º colocados, respectivamente. Além de um resultado positivo longe do Rio de Janeiro, o Alvinegro também precisa de uma combinação envolvendo o trio.

A equipe de Enderson Moreira, contudo, já entra em campo sabendo se uma vitória carimba o acesso ou não. CSA joga nesta segunda-feira diante do Avaí e Goiás e CRB na quarta-feira contra, respectivamente, Coritiba e Londrina.

O cálculo, basicamente, é: o máximo que os três clubes podem alcançar na rodada para o Botafogo chegar ao acesso é 56 pontos. O Alvinegro, se vencer, chegaria a 65. Com nove pontos em disputa, nenhum deles conseguiria ultrapassar o Glorioso, que leva ampla vantagem na quantidade de vitórias, principal critério de desempate da competição.

A única forma para essas equipes não chegarem ao número citado é empatando ou perdendo as respectivas partidas - ou seja, Goiás, CRB e CSA não podem vencer para que o cenário do acesso esteja desenhado para o Botafogo na quinta-feira.PARA O BOTAFOGO SUBIR...