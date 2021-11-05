Botafogo pode garantir acesso à Série A nas próximas duas rodadas; veja cenário e entenda cálculos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O acesso à Série A é um assunto cada vez mais concreto no dia a dia do Botafogo. O Alvinegro, vice-líder da Série B do Brasileirão, pode se garantir matematicamente na elite do futebol brasileiro de 2022 dependendo de uma combinação de resultados nas próximas duas rodadas na segunda divisão.+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo

O LANCE! explica: o fato é que o Botafogo pode sair da partida contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, já com a vaga para a Série A garantida no Moisés Lucarelli. O time, claro, precisa fazer a própria parte e, além, contar com uma combinação de resultados envolvendo Goiás e/ou CRB, Guarani e CSA.

Antes de tudo, para que o cenário se confirme é necessário que o Botafogo vença as duas próximas partidas - diante de Vasco e Ponte Preta. Desta forma, o Alvinegro chegaria a 65 pontos em um cenário que haveria apenas três rodadas (nove pontos) a serem disputadas.

Como o Botafogo é o clube com o mais vitórias na competição, levaria vantagem contra qualquer outro caso houvesse empate na quantidade de pontos. Ou seja, o Alvinegro precisaria de uma diferença de, pelo menos, nove pontos do 5º colocado. É aí que entra o cenário da combinação de resultados.

Se o Botafogo realmente chegar aos 65 pontos após o duelo contra a Ponte Preta, o acesso estará assegurado se o 5º colocado tiver, no máximo, 56. Atualmente, quem ocupa esta posição é o CRB, que possui 54 - mesma quantidade do Goiás, primeiro time no G4.

Existe um mundo que o Botafogo consegue o acesso antecipado até mesmo se empatar um dos jogos - mas vencendo o outro, claro. Para isto, consequentemente, os adversários teriam que fazer ainda menos pontos nos compromissos que possuem.CENÁRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOTAFOGO SUBIR

Se o Botafogo vencer os jogos contra Vasco e Ponte PretaCRB ou Goiás: podem fazer no máximo 2 pontos nas próximas duas rodadas Guarani: pode fazer no máximo 4 pontos nas próximas duas rodadas​CSA: pode fazer no máximo 5 pontos nas próximas duas rodadas

Se o Botafogo vencer um dos jogos e empatar o outro​CRB ou Goiás: não podem pontuar nas próximas duas rodadas​Guarani: pode fazer no máximo 2 pontos nas próximas duas rodadasCSA: pode fazer no máximo 3 pontos nas próximas duas rodadas

Se o Botafogo perder um dos dois jogos​Cenário que impossibilita o acesso após a partida contra a Ponte Preta+ Rafael diz que abriu mão de salários em 2021 e leva na boa ficar no banco: 'É sobre o Botafogo, não sobre Rafael'

CALENDÁRIO DOS ADVERSÁRIOS​Goiás​Operário x Goiás - Germano Krüger - 18h30 - 06/11 (34ª rodada)​Goiás x Coritiba - Serrinha - 21h30 - 10/11 (35ª rodada)

CRB​Ponte Preta x CRB - Moisés Lucarelli - 20h30 - 07/11 (34ª rodada)​CRB x Londrina - Rei Pelé - 19h - 10/11 (35ª rodada)

Guarani​Vila Nova x Guarani - Estádio OBA - 18h15 - 07/11 (34ª rodada)​Brasil de Pelotas x Guarani - Bento Freitas - 19h - 10/11 (35ª rodada)