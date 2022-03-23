Botafogo pode apresentar Luís Oyama e Patrick de Paula nesta quinta-feira

No decorrer da próxima quinta-feira (24), os novos reforços do Botafogo, Patrick de Paula e Luís Oyama, podem ser anunciados. Segundo informações do 'O Globo', a previsão é que os meias sejam apresentados oficialmente às 14h, no Nilton Santos. Os jogadores ainda não foram anunciados pelo Glorioso, mas nesta quarta-feira (23), ambos já realizaram atividades na academia do estádio do Alvinegro. Os atletas foram comprados de forma definitiva do Palmeiras e Mirassol, respectivamente.

Ainda nesta quarta, o atacante Victor Sá chegará ao Rio de Janeiro para assinar com o clube carioca. Ele é o sexto reforço da Era Textor. Além disso, o técnico Luís Castro desembarcará no Brasil no domingo (27), junto dos auxiliares Vitor Severino e João Brandão.O Botafogo volta a jogar no mesmo dia da chegada de seu novo treinador. O Glorioso, que ainda é comandado interinamente por Lucio Flávio, enfrenta o Fluminense, às 16 (de Brasília), no Maracanã. O confronto é o segundo e decisivo, já que o Alvinegro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final e jogar contra o Flamengo.