Botafogo planeja montagem do elenco para 2021 e Marcelo Chamusca procura valorizar a base

Crédito: Botafogo se prepara para a temporada 2021 na busca por voltar à elite do futebol brasileiro (Vítor Silva/Botafogo

Com o rebaixamento confirmado, o Botafogo já iniciou a sua preparação para a temporada 2021. Para isso, o clube terá o desafio de enfrentar uma nova realidade com uma queda brusca em sua receita. O novo técnico Marcelo Chamusca irá participar ativamente da montagem do elenco para a Série B e observou, nesta segunda, o bom desempenho dos meninos na vitória sobre o São Paulo, pela penúltima rodada do Brasileirão.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- O desafio é adequar o orçamento do clube a um elenco competitivo, com bons jogadores. Queremos um time bem montado, com boas peças, mas dentro da condição que o clube vai nos proporcionar. Tenho certeza que um dos motivos de eu estar aqui hoje é o bom conhecimento de mercado que podemos utilizar para montar bem o elenco. Quando comecei a conversar com o Freeland, uma das motivações de aceitar a proposta, além da grandeza do clube, é o investimento na montagem. Teremos uma boa condição - disse Chamusca

Além de buscar reforços certeiros para todos os setores do campo, o novo comandante alvinegro prometeu, em sua apresentação oficial, olhar com carinho para a base. Só no duelo contra o Tricolor Paulista, onze jogadores formados no clube foram a campo. Junto à vitória, os meninos tiveram uma boa atuação e finalizaram 19 vezes durante a partida, oito em direção ao gol, mas esbarraram na grande atuação de Tiago Volpi.

No jogo, Warley e Ênio se destacaram com velocidade e ímpeto ofensivo, obrigando o arqueiro tricolor a fazer boas intervenções. Na defesa, David Sousa, Hugo e Benevenuto fizeram uma partida segura, em que o São Paulo praticamente não finalizou. Os paulistas só chutaram em direção ao gol no pênalti polêmico batido por Luciano em que Diego Loureiro fez ótima defesa.Diego Loureiro defendeu o pênalti de Luciano (Vítor Silva/Botafogo)- A nossa intenção é manter esse olhar para os jogadores da base. Iniciei a minha carreira como treinador em 1994 no sub-17 do Vitória. Trabalhei por anos nas divisões de base. Conheço essa realidade e tenho esse carinho com os jogadores jovens. Sempre dei oportunidade e lancei jogadores. Ajudei não só com a montagem como com retorno financeiro com o desenvolvimento desses jovens - afirmou o treinador.