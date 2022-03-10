Botafogo planeja a chegada de seis a oito reforços para o Brasileirão

O Botafogo planeja ser ativo no mercado da bola. O planejamento do clube, que recentemente teve o contrato definitivo da SAF assinado e passou a ter controle total do futebol por John Textor, é de contratar seis a oito jogadores ainda antes do Campeonato Brasileiro começar.+ CEP diz que 'não teve ressalvas' em SAF do Botafogo e John Textor: 'Trabalhamos por dois anos pela S/A'

Ou seja, essas chegadas estão previstas para daqui um mês - o Alvinegro estreia no Brasileirão entre os 9 e 11 de abril contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. As datas e horários precisos ainda serão divulgadas pela CBF.

Em momento de transição, o clube tenta acelerar processos dentro e fora de campo. A expectativa da torcida é grande e os envolvidos no Glorioso sabem disso. Contudo, os profissionais do Alvinegro não querem 'contratar por contratar' só porque agora há dinheiro.

Lucas Piazon, por empréstimo do Braga-POR, e Philipe Sampaio, que assinou por três temporadas após deixar o Guingamp-FRA, são os primeiros confirmados - o zagueiro já foi anunciado oficialmente. O lateral-direito Renzo Saravia tem conversas concretas e há expectativa positiva.São muitos os nomes que são especulados e o Botafogo teve conversas iniciais. Bruno Tabata, do Sporting-POR, é um deles - John Textor teve uma reunião com Deco, agente do jogador. Eran Zahavi, israelense do PSV-HOL, também é uma possibilidade, mas terá que diminuir os salários de forma drástica se quiser defender o Alvinegro.

O clube também mira o mercado do meio do ano, justamente quando a temporada europeia acaba e aí a conversa com as equipes do Velho Continente é facilitada. Por agora. no meio dos compromissos nacionais, é mais complicado tirar um jogador dos times. Edinson Cavani, do Manchester United-ING, é o "grande sonho" de John Textor.

Também haverá reforço na casamata. Com acerto financeiro, o Botafogo espera apenas o fim dos compromissos de Luís Castro no Qatar. O português ainda tem jogos pela Copa do Emir com o Al-Duhail. A data de liberação é no dia 19, mas ele pode vir antes se a equipe for eliminada antes da final.