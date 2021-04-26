Botafogo perde para o Corinthians no Brasileirão Feminino

Na noite deste domingo, o Botafogo foi derrotado pelo Corinthians, na Fazendinha, em São Paulo, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Jheniffe (2) e Adriana marcaram para o Timão. Pelo lado das Gloriosas, Brenda diminuiu. Com o resultado, as Gloriosas seguem sem vencer no Brasileirão e estão na última colocação, com um ponto conquistado. Na segunda rodada, contra o Real Brasília, o Botafogo desperdiçou inúmeras chances de conseguir a vitória. A equipe chegou a perder um pênalti e colocar algumas bolas na trave.
Agora, as Gloriosas voltam a campo na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras, no estádio Nilton Santos, às 19h, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.