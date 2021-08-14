Botafogo 'pausa' busca por novas contratações para focar na compra de Chay

Crédito: Divulgação/Botafogo

Chay foi a prioridade máxima do Botafogo durante a semana. Os últimos dias foram de negociações e conversas por parte da diretoria do Alvinegro na busca pela compra definitiva do jogador de 30 anos. Tudo caminha para um final feliz: o Glorioso se entendeu com a Portuguesa-RJ sobre valores e o "aperto de mãos" parece questão de tempo.

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O jogador de 30 anos está emprestado pela Lusa até dezembro. O contrato prevê uma opção de compra avaliada em R$ 500 mil. O Botafogo, contudo, abriu novas conversas com a equipe da Ilha do Governador visando um novo valor de negociação.

Por conta dessas conversas, a diretoria "pausou" todas as observações e intenções na busca por novos jogadores. Havia um plano de trazer, pelo menos, mais dois atletas para compor o elenco do Alvinegro no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro.Isto não quer dizer que o Alvinegro, necessariamente, não vai contratar mais ninguém e finalizar o Brasileirão com o atual plantel. Mas os últimos dias foram focados praticamente em Chay.