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futebol

Botafogo 'pausa' busca por novas contratações para focar na compra de Chay

Alvinegro tinha objetivo de contratar até dois atletas para a sequência da Série B do Brasileirão, mas semana foi de foco na negociação com artilheiro da equipe na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 05:00

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 05:00

Crédito: Divulgação/Botafogo
Chay foi a prioridade máxima do Botafogo durante a semana. Os últimos dias foram de negociações e conversas por parte da diretoria do Alvinegro na busca pela compra definitiva do jogador de 30 anos. Tudo caminha para um final feliz: o Glorioso se entendeu com a Portuguesa-RJ sobre valores e o "aperto de mãos" parece questão de tempo.
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O jogador de 30 anos está emprestado pela Lusa até dezembro. O contrato prevê uma opção de compra avaliada em R$ 500 mil. O Botafogo, contudo, abriu novas conversas com a equipe da Ilha do Governador visando um novo valor de negociação.
Por conta dessas conversas, a diretoria "pausou" todas as observações e intenções na busca por novos jogadores. Havia um plano de trazer, pelo menos, mais dois atletas para compor o elenco do Alvinegro no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro.Isto não quer dizer que o Alvinegro, necessariamente, não vai contratar mais ninguém e finalizar o Brasileirão com o atual plantel. Mas os últimos dias foram focados praticamente em Chay.
De qualquer forma, o foco resultou em um final feliz: a força do Botafogo para a negociação foi fundamental para a Portuguesa-RJ aceitar um novo valor - menor do que o combinado primeiramente - e encaminhar a compra do atleta. Os próximos dias devem servir para sacramentar o negócio e Chay assinar o novo contrato.

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