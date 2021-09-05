Botafogo passaria Cruzeiro e estaria fora do Z4 na Série B só com pontos conquistados sob Enderson Moreira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Imagine o (hipotético) cenário: Enderson Moreira assume o Botafogo com zero pontos na Série B do Brasileirão. Isso mesmo, apenas derrotas e sem nenhuma pontuação. Mesmo assim, o Alvinegro, apenas com o desempenho sob o treinador, está à frente do Cruzeiro e fora da zona de rebaixamento.

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É isso que acontece, em tese, na realidade. Sob o comando do treinador, que chegou ao Botafogo na 14ª rodada, o Botafogo tem oito vitórias, um empate e uma derrota. São 25 pontos conquistados com praticamente 83% de aproveitamento.

O Cruzeiro, em 21 partidas, tem os mesmos 25 pontos, mas com cinco vitórias - principal critério de desempate do torneio -, o que o deixaria apenas do Botafogo com os pontos conquistados com Enderson Moreira. O Alvinegro também ficaria à frente da Ponte Preta, também com 25 mas com seis triunfos, e ocuparia a 13ª colocação.Ou seja, o Botafogo, com apenas os 25 pontos conquistados desde que Enderson Moreira assumiu como técnico, estaria à frente de sete equipes do Campeonato Brasileiro. A equipe estaria 2 pontos à frente da zona de rebaixamento e a 13 do G4.