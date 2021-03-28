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Botafogo passa por mudanças para, diante do Nova Iguaçu, enfim reencontrar o caminho das redes

Com seca de três jogos sem gols marcados por jogadores alvinegros, Marcelo Chamusca tende a lançar Kayke e Felipe Ferreira no embate deste domingo, em Bacaxá...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 07:20

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 07:20
Crédito: Vitor Silva / BFR
O Botafogo tenta neste domingo, às 18h, contra o Nova Iguaçu, se reencontrar com seu poderio ofensivo. Após a equipe amargar um jejum de três jogos no Campeonato Carioca, o técnico Marcelo Chamusca recorre a novas cartadas para dar ao Alvinegro o esperado poder de reação já no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema.
A missão se mostra intensa. Afinal, jogadores do Botafogo não estufam as redes desde no Carioca desde a vitória por 3 a 0 sobre o Resende (quando Warley marcou aos 25 minutos do segundo tempo), em 7 de março. No dia 10, botafoguenses também comemoraram a goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club (na qual Frizzo deu números finais ao jogo, aos 36 minutos).
Depois disso, veio o jejum: no empate em 1 a 1 com Vasco, Zeca (contra) mexeu no placar a favor do Glorioso. Nas demais partidas, a equipe de Marcelo Chamusca empatou sem gols com o Bangu e amargou uma derrota por 2 a 0 para o Flamengo.
A preocupação de Chamusca rendeu até a busca por dar um equilíbrio no meio de campo. O jovem Kayke tende a ganhar a titularidade no lugar de Zé Welison, com o objetivo do Alvinegro ganhar um equilíbrio maior no confronto com a Laranja da Baixada.
Já o setor ofensivo deve ter trocas bem significativas. Felipe Ferreira terá o papel tanto de conduzir as jogadas com mais qualidade quanto de achar os espaços para que os atacantes encontrem suas oportunidades.
A entrada do meia permite que Marcinho não fique sobrecarregado. Sua missão será tornar a linha de frente, que tem também Warley e Matheus Babi, mais incisiva. Uma mobilização para que o Botafogo entre de vez na briga por uma vaga nas semifinais do Carioca.

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