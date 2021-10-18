Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo parabeniza Garrincha e afirma: 'O maior de todos os tempos'

Se estivesse vivo, Mané completaria 88 anos nesta segunda-feira; Alvinegro prepara postagens em homenagem ao ídolo nas redes sociais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 16:20

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 16:20

Crédito: Reprodução/Botafogo
Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Mané Garrincha completaria 88 anos nesta segunda-feira. O Botafogo, clube em que o ex-atacante mais teve destaque durante a carreira, não deixou a data passar em branco: o Alvinegro fez uma série de postagens para comemorar a data.+ Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo
O Botafogo fará postagens e ativações de marketing em homenagem ao ídolo entre os dias 18 e 28 de outubro. Isto porque a família do atleta considera o 18/10/1933 como a data de nascimento, mas existem registros no cartório do ex-atacante no dia 28 daquele ano. Por via das dúvidas, o Alvinegro vai comemorar nas duas datas.
Nas redes sociais, o Botafogo afirmou que Mané é o "maior jogador de todos os tempos", trazendo à tona um antigo debate com Pelé, o Rei do Futebol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados