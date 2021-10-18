Botafogo parabeniza Garrincha e afirma: 'O maior de todos os tempos'

Crédito: Reprodução/Botafogo

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Mané Garrincha completaria 88 anos nesta segunda-feira. O Botafogo, clube em que o ex-atacante mais teve destaque durante a carreira, não deixou a data passar em branco: o Alvinegro fez uma série de postagens para comemorar a data.+ Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo

O Botafogo fará postagens e ativações de marketing em homenagem ao ídolo entre os dias 18 e 28 de outubro. Isto porque a família do atleta considera o 18/10/1933 como a data de nascimento, mas existem registros no cartório do ex-atacante no dia 28 daquele ano. Por via das dúvidas, o Alvinegro vai comemorar nas duas datas.