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futebol

Botafogo paga salário e está em dia com jogadores e funcionários

Com ajuda do Sindeclubes, nova diretoria do Alvinegro quitou vencimentos de janeiro...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 15:02
Crédito: Durcesio Mello é o presidente do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
Apesar das dificuldades esportivas, o Botafogo está em dia com os compromissos financeiros envolvendo o atual plantel. A nova diretoria do Alvinegro realizou, na tarde desta terça-feira, o pagamento dos salários do mês de janeiro a jogadores e funcionários. O clube contou com a ajuda do Sindeclubes para realizar a operação.
O primeiro mês de 2021 teve vencimento no dia 5 de fevereiro, quinto dia útil do mês - como de praxe no Glorioso. O Alvinegro conseguiu a liberação do alvará junto ao Sindeclubes na segunda-feira e o dinheiro caiu nesta tarde na conta de funcionários e atletas.
O dinheiro foi desbloqueado a partir de verbas que estavam congeladas por penhoras na Justiça. O Sindeclubes ajuda o Botafogo a recuperar este dinheiro, que vai direto para a conta dos colaboradores.
Esta foi a primeira folha de pagamento paga pela gestão Durcesio Mello, presidente que assumiu o clube no começo de janeiro.

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