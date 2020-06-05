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futebol

Botafogo paga 35% dos salários do mês de março aos funcionários

Dinheiro para o pagamento da dívida foi proveniente de cotas de televisão desbloqueadas com auxílio do Sindeclubes e vai entrar na conta dos colaboradores nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 15:06

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:06

Crédito: Arquivo LANCE!
Depois de quitar os salários referentes ao mês de março do elenco profissional, o Botafogo acertou, nesta sexta-feira, o pagamento de 35% dos vencimentos dos funcionários do mesmo mês. O dinheiro para o pagamento da dívida veio do desbloqueio, com auxílio do Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes), de valores de cotas de televisão penhorados.
O Alvinegro ainda não deu previsão do pagamento dos 65% restantes. O clube conta com o apoio do Sindeclubes para conseguir liberar outros valores na Justiça, mas o andamento dos processos ficou prejudicado com as paralisações de parte das atividades do Judiciário impostas pela pandemia. Botafogo acabou de pagar 35% dos salários referentes ao mês de março aos funcionários. #lanceBOT— Sergio Santana (@sergiostn_) June 5, 2020 O clube ainda deve as férias do mês de abril e os salários de maio, que venceram, nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês. Os pagamentos tiveram como destino colaboradores do Nilton Santos, Caio Martins e General Severiano.
Na última quinta-feira, o Glorioso já havia quitado valores referentes a CLT dos atletas. Os direitos de imagem, portanto, continuam em aberto. Com a medida ficou afastado o risco de completar três meses de vencimentos não pagos, que poderiam acarretar em rescisões unilaterais de contratos na Justiça.E MAIS:Economia e negociações: os próximos passos de Botafogo com Joel CarliLuís Henrique, do Botafogo, despista interesse de times europeusCarli se pronuncia após saída do Botafogo: 'Clube que aprendi a amar'Ferj x Fluminense: entenda o racha e as consequências Joel Carli deixa o Bota como 3° estrangeiro que mais vestiu a camisa  E MAIS:

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