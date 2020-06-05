Botafogo paga 35% dos salários do mês de março aos funcionários

Crédito: Arquivo LANCE!

Depois de quitar os salários referentes ao mês de março do elenco profissional, o Botafogo acertou, nesta sexta-feira, o pagamento de 35% dos vencimentos dos funcionários do mesmo mês. O dinheiro para o pagamento da dívida veio do desbloqueio, com auxílio do Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes), de valores de cotas de televisão penhorados.

O Alvinegro ainda não deu previsão do pagamento dos 65% restantes. O clube conta com o apoio do Sindeclubes para conseguir liberar outros valores na Justiça, mas o andamento dos processos ficou prejudicado com as paralisações de parte das atividades do Judiciário impostas pela pandemia. Botafogo acabou de pagar 35% dos salários referentes ao mês de março aos funcionários. #lanceBOT— Sergio Santana (@sergiostn_) June 5, 2020 O clube ainda deve as férias do mês de abril e os salários de maio, que venceram, nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês. Os pagamentos tiveram como destino colaboradores do Nilton Santos, Caio Martins e General Severiano.