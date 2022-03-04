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futebol

Botafogo oficializa proposta por Renzo Saravia, lateral ex-Porto e Internacional

Botafogo quer defensor pelo lado direito após lesão de Rafael e argentino é alvo principal...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 16:51

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:51

Com a lesão de Rafael, fora por tempo indeterminado após romper o tendão de Aquiles, o Botafogo está atrás de um lateral-direito. O principal alvo é Renzo Saravia, com passagem recente pelo Internacional. O Alvinegro oficializou uma proposta para contratar o argentino nos últimos dias.+ Começo meteórico, Chelsea e herói de título do Braga: quem é Lucas Piazon, novo jogador do Botafogo
O defensor está livre no mercado desde o começo do ano quando rescindiu com o Porto, clube que pertencia quando foi repassado ao Colorado. Desta forma, a possível negociação não traria custos de transferência ao Glorioso - apenas, claro, os valores de luvas e pagamento de salários.
Gilberto, do Benfica, foi, outrora, o alvo principal para a lateral-direita. O preço pedido pelos Encarnados, contudo, foi considerado alto demais e o Botafogo recuou. Os holofotes se viraram para Saravia e rapidamente uma proposta foi feita para os representantes do jogador.
O Botafogo, porém, não quer assumir riscos. O argentino rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em setembro de 2020 e, após um longo tempo de recuperação, não voltou com o mesmo ritmo ao Internacional. O Alvinegro tem confiança que Saravia compõe todos os requisitos técnicos necessários, mas ainda não se sabe como ele está fisicamente para um retorno aos gramados.
Por isso, o vínculo oferecido pelo Botafogo foi até o final do ano com uma opção de renovação a partir de metas batidas por Saravia. O clube aguarda a resposta do lateral-direito para encaminhar as negociações para um estágio mais avançado.
Crédito: Saravia,alvodoBotafogo,emaçãopeloInternacional(Foto:RicardoDuarte

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