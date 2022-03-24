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futebol

Botafogo oficializa proposta por Eran Zahavi, atacante do PSV

Diretoria do Botafogo oficializa números pelo israelense, oferece contrato até o fim de 2023 e busca chegar a contraproposta nos valores pedidos pelo atleta de 34 anos...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 14:20

Publicado em 24 de Março de 2022 às 14:20

O Botafogo oficializou a intenção de contratar Eran Zahavi. O Alvinegro formalizou uma proposta pelo atacante do PSV nas últimas horas e deu o primeiro passo significativo na busca pelo jogador, que seria o "nome de impacto" mundial desde que John Textor assumiu o clube.+ Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco
O norte-americano, inclusive, é quem está em cima das negociações. O executivo lida com as conversas com o estafe de Zahavi no Brasil. Luís Castro, futuro treinador do Botafogo, também está a par dos negócios.
O clube ofereceu valores abaixo do que Zahavi havia sinalizado inicialmente. Há a esperança de que haja uma contraproposta e, assim, as partes possam se encontrar no "meio do caminho". O israelense viria sem custos de transferência, apenas pagamento de salários e luvas.
A proposta do Alvinegro é de um contrato até o fim de 2023. A intenção do clube é ter Zahavi imediatamente, mas aí isso esbarraria no PSV: o clube holandês está nas quartas de final da Conference League e o israelense é titular. De qualquer forma, o clube ainda precisa se entender com o atacante para, depois, ver um acordo sobre uma liberação do atleta com o time atual.
Eran Zahavi tem 16 gols e dez assistências em 36 jogos disputados na atual temporada e é um dos destaques do PSV.
Crédito: EranZahavi,alvodoBotafogo,éartilheirodoPSVnatemporada(Foto:Divulgação/PSV

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