Botafogo oficializa novo programa de sócio-torcedor 'Camisa 7'; conheça os benefícios do projeto

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo lançou oficialmente na noite desta terça seu novo programa de sócio-torcedor, chamado de "Camisa 7". Durante uma live no canal no youtube do clube, o presidente Durcesio Melo junto do CEO Jorge Braga, e André Monnerat, da FENG, empresa escolhida para a gestão estratégica, explicaram o projeto e ressaltaram que o torcedor associado terá direito a voto.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro - Com muita satisfaçao, lançamos hoje o novo programa de socio-torcedor do Botafogo. Essa escolha foi bastante criteriosa e teve um processo seletivo muito profissional liderado pelo Jorge Braga mas que, principalmente, contou com a participação efetiva da nossa torcida que escolheu o nome do programa. Por fim, o Camisa 7 traz o sócio-torcedor com direito a voto, que era uma das nossa promessas de campanha. Então, conto com o engajamento sério e animado da nossa torcida Gloriosa. Contamos com todos vocês - disse Durcesio em live da Botafogo TV.

Com isso, o projeto faz parte da ideia de uma nova identidade visual do "Sou Botafogo" e uma reformulação do programa para prestar o melhor serviço para o torcedor alvinegro. O nome faz uma referência ao número que tantas glórias deu ao Glorioso e encheu a torcida de orgulho. O CEO Jorge Braga comentou sobre a novidade na live.

- O novo programa é fruto dessa visão de inovação, de mais serviços, de escutar a torcida, de poder estar à altura das demandas do nosso principal componente. Essa nova plataforma é fruto de um processo de concorrência, dessa nova forma de fazer negócios, que é a marca da gestão do presidente Durcesio - ressaltou Jorge. Durante a apresentação, Jorge Braga citou que a FENG foi a empresa escolhida para gerir de maneira estratégica o projeto. Ele disse que eles têm experiência no mercado esportivo nacional e internacional e passou a palavra para o diretor de negócios André Monnerat.

- O trabalho com o Botafogo está sendo um grande orgulho pra gente. Já trabalhamos com outros grandes clubes e passamos um período tendo contato com vários torcedores do Botafogo. Em termos de funcionalidades para o torcedor, teremos muitas novidades na plataforma para reconhecer o botafoguense que vai chegar junto e vestir essa camisa 7.

Conheça os novos planos apresentados pelo clube

Branco – R$19,90/mês. Recebe em casa cartão de sócio, carta de agradecimento, livreto celebrando os Camisa 7, boton e adesivos. Ganha 10% de desconto em todas as compras na nova loja online oficial (a ser lançada em breve) e nível 1 de pontos para trocar por produtos, downloads e experiências.

Preto – R$39,90/mês (ou R$29,90/mês pra quem é de fora do RJ). Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Branco e mais uma sacochila e uma moeda comemorativa. Tem 30% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 10% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nível 2 no acúmulo de pontos para trocar.

Alvinegro – R$79,90/mês (ou R$59,90/mês para quem é de fora do RJ). Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Preto e mais boné, pin e álbum comemorativo. Tem 50% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 15% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nivel 3 no acúmulo de pontos para trocar.

Glorioso – R$149,90/mês. Tem direito a voto nas eleições do clube, depois de 2 anos de associação ininterrupta. Recebe em casa kit anual com todos os itens do plano Alvinegro e mais um kit com caderno, caneta e chaveiro especiais. Tem 100% de desconto no uniforme oficial (uma vez por temporada) e 20% de desconto nas demais compras na loja online. Tem nível 4 no acúmulo de pontos para trocar.

Sócios de fora do estado do RJ acumulam ainda mais pontos para trocar por experiências, produtos e downloads especiais.

Todos os planos adultos têm ainda

- Mínimo de 50% de desconto e prioridade nos ingressos para os jogos no Nílton Santos- Acesso a pacotes especiais de ingressos para a temporada, quando disponíveis, com desconto de acordo com o plano- Acesso a lives exclusivas com os dirigentes- Votação na escolha de projetos específicos do clube para receber parte da receita do programa- Relatórios mensais de transparência- Participação em sorteios de camisas usadas pelos jogadores- Vídeos exclusivos na área logada do site do programa- Descontos e cashback em parceiros

E estes são os planos infantis Cria Alvinegra, para crianças de até 12 anos

Cria – Cadastro gratuito para poder fazer check-in nos jogos no Nílton Santos e receber carteirinha digital e downloads especiais.