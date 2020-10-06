Botafogo oficializa a contratação do atacante Kelvin

Crédito: Kelvin foi aprovado nos exames médicos e assinou acordo com o Glorioso (Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo anunciou mais uma novidade para o decorrer da temporada. Na tarde desta terça-feira, o clube oficializou a contratação do atacante Kelvin, que assinou vínculo com o Glorioso até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação pelos próximos dois anos.

O jogador de 27 anos havia acertado as bases salariais com a diretoria alguns dias atrás. Em seguida, passou por exames médicos, assinou contrato e já está integrado ao elenco alvinegro. Caso seu desempenho seja satisfatório, o Glorioso pode estender o contrato por outras duas temporadas.

Kelvin, que tem passagens por clubes como Palmeiras, Vasco e Fluminense e, recentemente, deixou recentemente o Avaí. O atacante é visto como uma opção de velocidade para o Botafogo. Ele desembarca em General Severiano para suprir as ausências de Luiz Fernando e Luis Henrique.

O atacante chega em meio a controvérsias. Em áudio que circulou nas redes sociais, Ricardo Rotenberg definiu a contratação como "aposta baratíssima" que "se der certo, é um achado. Se der errado, é metade do preço do Fernando, lateral-direito".