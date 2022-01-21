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futebol

Botafogo oficializa a contratação do atacante Erison

Jogador de 22 anos assinou vínculo de dois anos com o clube alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 10:18

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:18

O Botafogo confirmou nesta sexta-feira (21) mais um reforço para seu setor ofensivo. O atacante Erison, que jogou do Brasil de Pelotas, assinou um vínculo com o clube alvinegro por duas temporadas. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
O jogador de 22 anos, que foi aprovado nos exames médicos, já estava treinando ao lado dos demais jogadores do elenco alvinegro. Ele se destacou na Série B de 2021 pelo Xavante.
Erison marcou oito gols nas 19 partidas que atuou e foi artilheiro do clube gaúcho. A apresentação do atacante acontecerá nesta sexta-feira (21) no Nilton Santos.
O Botafogo ainda tem dois planos para o setor ofensivo: a repatriação de Elkeson e a chegada de Luiz Adriano.
Crédito: ErisonfoiartilheirodoBrasildePelotasnaSérieBdoanopassado(Reprodução/Botafogo

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