Botafogo oficializa a contratação do atacante Erison

O Botafogo confirmou nesta sexta-feira (21) mais um reforço para seu setor ofensivo. O atacante Erison, que jogou do Brasil de Pelotas, assinou um vínculo com o clube alvinegro por duas temporadas. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

O jogador de 22 anos, que foi aprovado nos exames médicos, já estava treinando ao lado dos demais jogadores do elenco alvinegro. Ele se destacou na Série B de 2021 pelo Xavante.

Erison marcou oito gols nas 19 partidas que atuou e foi artilheiro do clube gaúcho. A apresentação do atacante acontecerá nesta sexta-feira (21) no Nilton Santos.

O Botafogo ainda tem dois planos para o setor ofensivo: a repatriação de Elkeson e a chegada de Luiz Adriano.