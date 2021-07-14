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Botafogo oferece o que Lisca pede, mas treinador recusa proposta

Alvinegro negociava com o treinador desde o começo da semana; comandante fez uma contraproposta de valor maior e clube aceitou pagar, mas teve resposta negativa...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 14:00
Crédito: Último clube de Lisca foi o América-MG (Mourão Panda/América-MG
O Botafogo voltou à estaca zero na busca por um treinador. Lisca recusou a última proposta feita pelo Alvinegro e as negociações do clube com o comandante foram encerradas.
As partes conversavam desde o começo da semana, ainda quando Marcelo Chamusca, ex-técnico do Botafogo, ainda estava no comando do Alvinegro. A diretoria do Glorioso havia feito uma proposta inicial, Lisca retornou pedindo um salário maior e o clube carioca aceitou pagar a contraproposta.
A questão é que, mesmo com o Botafogo aceitando pagar o valor que Lisca havia pedido, o treinador recusou a proposta. O Alvinegro, então, saiu da jogada e não conversa mais com o ex-comandante do América-MG.Desta forma, o Botafogo, que então mostrava otimismo quanto a um possível desfecho positivo com Lisca, volta todas as 'casinhas' no tabuleiro da busca por um treinador. O 'Doido' era um nome de unanimidade interna e que teve boa aprovação dos torcedores nas redes sociais.
A equipe enfrenta o Brusque, pela 12ª rodada da Série B, no próximo sábado. Ainda sem saber quem será o treinador, o interino Lúcio Flávio deve comandar a equipe em Santa Catarina. Vale ressaltar que o Alvinegro só pode ter mais um treinador no decorrer do Brasileirão, diante das novas regras da competição.

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