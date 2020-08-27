Botafogo oferece 50% de desconto no lançamento da nova camisa de jogo para sócios-torcedores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo busca atrair mais sócios-torcedores. O clube, com o apoio de sua fornecedora de material esportivo Kappa, resolveu oferecer um novo benefício aos associados, em uma campanha inédita e pioneira. A partir desta quinta-feira, os sócios poderão adquirir a camisa oficial listrada versão 2020/2021 pela metade do preço. As entregas serão feitas após o lançamento oficial da camisa.

A ação se inicia um mês antes da data do lançamento do novo uniforme, porém não serão reveladas as imagens da nova camisa. Os benefícios estendem-se aos novos associados do programa Sou Botafogo.

- É uma ação inédita e impactante de valorização do programa de sócio-torcedor e um convite sedutor para novos associados. Foi realizada uma grande engenharia para viabilizar essa pré-venda e contamos com adesão maciça da torcida alvinegra. A nova coleção está maravilhosa - afirmou o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej.

- No ano passado fomos positivamente surpreendidos com as vendas no período de lançamento, e naquele momento lançamos as camisas Home e Away simultaneamente. Os produtos se esgotaram rapidamente, o que mostra que tivemos uma grande aceitação. Temos, agora, a responsabilidade de manter a confiança do torcedor Botafoguense, que nos recebeu tão bem, e espero que essa campanha possa retribuir todo o carinho da torcida. Acredito muito nessa nova camisa do Botafogo, está linda - afirmou o diretor da Kappa no Brasil, André Giglio.Apesar de não ter as imagens na divulgação da campanha, a tradição das listras se manterá no novo material. O uniforme irá representar a alma do Fogão na temporada, afirmam fontes. A camisa, que tem preço original entre R$ 219,90 (modelo infantil) e R$ 269,90 (tamanhos extras), terá um desconto de 50% para o sócio-torcedor.

Para comprar, basta acessar o site www.botafogo.com.br/soubotafogo, fazer login, resgatar o código promocional para compra e usar no site www.botafogostore.com.br . A promoção será exclusiva para o sócio-torcedor adimplente e será por tempo e estoque limitado. Cada sócio terá direito a apenas uma camisa nessa promoção, que pode ser escolhida dentre os modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, sem aplicação de patrocínio, nome ou número.

Regras da campanha: