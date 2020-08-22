futebol

Botafogo negocia Luiz Fernando com o Grêmio até o final do Brasileirão

Atacante defenderá o Imortal Tricolor até a última rodada da competição nacional por empréstimo e não jogará contra o Flamengo, neste domingo...
Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 16:16

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma importante baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube de General Severiano informou, neste sábado, que Luiz Fernando foi negociado por empréstimo com o Grêmio até o fim do Campeonato Brasileiro.
Luiz Fernando não estará à disposição do treinador Paulo Autuori para a partida contra o Flamengo, neste domingo, às 11h, no Maracanã, e já viaja à Porto Alegre para se apresentar ao Imortal Tricolor.
Luiz Fernando chegou ao Botafogo no começo de 2018 após se destacar no ano anterior pelo Atlético-GO. Na atual temporada, o atacante fez 13 jogos, marcando dois gols e dando três assistências.

