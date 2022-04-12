Botafogo negocia compra de Tchê Tchê, emprestado pelo São Paulo ao Atlético-MG

O Botafogo está próximo de acertar com Tchê Tchê. O volante que pertence ao São Paulo está emprestado ao Atlético-MG, que deve rescindir o contrato com o jogador. A negociação foi informada primeiro pelo "SBT" e confirmada pelo LANCE!> GALERIA: Veja 11 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho

Tchê Tchê está emprestado ao Atlético até maio, porém, o Botafogo tem pressa para acertar a contratação em definitivo do jogador. A data limite da janela de transferência é nesta terça-feira.

O vínculo do volante com o São Paulo vai até março de 2023, o que pode facilitar a negociação. Com o Atlético, o clube paulista fixou o valor em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões), mas o Botafogo deve oferecer um valor menor, já que o jogador está em fim de contrato.

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Tchê Tchê apareceu para o futebol pelo Audax em 2016, na equipe comandada por Fernando Diniz. Depois se transferiu para o Palmeiras, Dínamo de Kiev, e pertence ao São Paulo desde 2019, sendo emprestado ao Atlético-MG em 2021. Com a camisa do Galo, o volante somou 65 jogos e fez dois gols.