Botafogo negocia com Niko Hamalainen, lateral finlandês do QPR

O Botafogo tem um alvo para a lateral-esquerda: Niko Hamalainen, lateral-esquerdo de 25 anos do Queens Park Rangers, da Inglaterra. O defensor tem negociações avançadas e deve chegar já para a disputa do Campeonato Brasileiro, por empréstimo.O modelo será uma cessão curta, inicialmente até junho. Um dos objetivos do Botafogo é encontrar um atleta para o setor até a chegada de Fernando Marçal, que chegará ao Glorioso após o fim da temporada europeia.