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futebol

Botafogo negocia com Niko Hamalainen, lateral finlandês do QPR

Defensor de 25 anos tem negociações avançadas para reforçar o Botafogo visando o Campeonato Brasileiro; negócio é por empréstimo e inicialmente até junho...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 13:20
O Botafogo tem um alvo para a lateral-esquerda: Niko Hamalainen, lateral-esquerdo de 25 anos do Queens Park Rangers, da Inglaterra. O defensor tem negociações avançadas e deve chegar já para a disputa do Campeonato Brasileiro, por empréstimo.O modelo será uma cessão curta, inicialmente até junho. Um dos objetivos do Botafogo é encontrar um atleta para o setor até a chegada de Fernando Marçal, que chegará ao Glorioso após o fim da temporada europeia.
Hamalainen defende a seleção da Finlândia, mas nasceu nos Estados Unidos. O defensor fez base no FC Florida, equipe preparatória que pertence a John Textor. As negociações, inclusive, foram tocadas pela equipe do norte-americano.
O defensor atuou no Los Angeles Galaxy-EUA por empréstimo no ano passado e foi devolvido ao QPR. Ele não deve ser utilizado pela equipe inglesa e será re-emprestado ao Alvinegro.
O finlandês atuou em 37 jogos no ano passado - 23 pelo Queens Park Rangers e 14 pelo Los Angeles Galaxy.
Crédito: NikoHamalainen,alvodoBotafogo,édoQPR(Foto:Divulgação/QPR

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