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futebol

Botafogo negocia com Iván Angulo, jogador do Palmeiras emprestado ao Cruzeiro

Atacante é o novo alvo da diretoria do clube de General Severino; colombiano pertence ao Palmeiras e está emprestado à Raposa, impedida de registrar jogadores por uma punição...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 18:17

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:17

Crédito: Reprodução
O Botafogo tem um novo alvo para reforçar o ataque. Trata-se de Iván Angulo, colombiano de 21 anos que pertence ao Palmeiras e atualmente está emprestado ao Cruzeiro. A diretoria do clube de General Severiano conversa com as duas equipes sobre uma possível liberação para uma contratação por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2021. A negociação foi dada primeiro pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.
Apesar de estar no Cruzeiro, Angulo não pode entrar em campo de forma oficial pela Raposa. O time mineiro foi punido pela Fifa e está impedido de inscrever jogadores até quitar uma dívida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian Bigode. Desta forma, o colombiano treina e mantém a forma nas instalações do clube, mas não está inscrito na Série B do Brasileirão.
Iván Angulo havia sido emprestado ao Cruzeiro pelo Palmeiras no começo do ano e participou das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Com a pandemia do novo coronavírus, contudo, o Verdão solicitou o retorno do atacante. A partir do retorno das competições, o jogador foi novamente emprestado à Raposa, mas com este empecilho da punição de inscrições.
O L! apurou que Luiz Felipe Scolari, novo treinador do Cruzeiro, não conta com Ivan Angulo. Mesmo que a Raposa consiga reverter a punição da Fifa, o time não pretende utilizar o colombiano. O Botafogo, portanto, tem sinal verde de Belo Horizonte pela continuidade da negociação.
A questão passa pelo Palmeiras. O Botafogo quer um empréstimo, mas com o Alviverde dividindo os salários os vencimentos mensais do colombiano. É possível que a negociação avance nos próximos dias.

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