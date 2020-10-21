Botafogo negocia com Iván Angulo, jogador do Palmeiras emprestado ao Cruzeiro

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O Botafogo tem um novo alvo para reforçar o ataque. Trata-se de Iván Angulo, colombiano de 21 anos que pertence ao Palmeiras e atualmente está emprestado ao Cruzeiro. A diretoria do clube de General Severiano conversa com as duas equipes sobre uma possível liberação para uma contratação por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2021. A negociação foi dada primeiro pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

Apesar de estar no Cruzeiro, Angulo não pode entrar em campo de forma oficial pela Raposa. O time mineiro foi punido pela Fifa e está impedido de inscrever jogadores até quitar uma dívida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian Bigode. Desta forma, o colombiano treina e mantém a forma nas instalações do clube, mas não está inscrito na Série B do Brasileirão.

Iván Angulo havia sido emprestado ao Cruzeiro pelo Palmeiras no começo do ano e participou das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Com a pandemia do novo coronavírus, contudo, o Verdão solicitou o retorno do atacante. A partir do retorno das competições, o jogador foi novamente emprestado à Raposa, mas com este empecilho da punição de inscrições.

O L! apurou que Luiz Felipe Scolari, novo treinador do Cruzeiro, não conta com Ivan Angulo. Mesmo que a Raposa consiga reverter a punição da Fifa, o time não pretende utilizar o colombiano. O Botafogo, portanto, tem sinal verde de Belo Horizonte pela continuidade da negociação.