Botafogo negocia com empresas para remodelar comunicação e redes sociais do sócio-torcedor

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A nova diretoria do Botafogo não tenta fazer mudanças com assuntos envolvendo as quatro linhas - como a contratação de Eduardo Freeland -, mas também com pautas fora dos gramados. O Alvinegro, nas últimas semanas, está estudando e em negociação para remodelar, a partir da contratação de uma empresa terceirizada, as redes sociais e o serviço do programa de sócio-torcedor.

Atualmente, o "SouBotafogo", programa de ST do Alvinegro, é alvo de críticas por parte da torcida. Seja por um atendimento deficitário ou pouca atividade nas redes sociais - o perfil do programa no Twitter, atualmente, tem 28 mil seguidores -, a diretoria busca mudanças.

Por isto, o departamento de marketing do clube teve reuniões com, pelo menos, duas empresas que se mostraram interessadas em cuidar das redes sociais do SouBotafogo. Os responsáveis do Glorioso estudam os números apresentados pelas companhias e deve apresentar uma resposta em breve.

Durcesio Mello, novo presidente do clube, entende que é preciso haver uma mudança na comunicação do sócio-torcedor. A conclusão interna é de que uma rede social mais forte e com mais interação gerará, consequentemente, mais adesões ao programa.