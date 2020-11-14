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Botafogo negocia a contratação do volante Jonas, ex-Flamengo

Meio-campista está livre no mercado desde que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no mês passado; nome foi aprovado pela comissão técnica de Ramón Díaz...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 16:23

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 16:23

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
O Botafogo tem definido o alvo para o último reforço da temporada. Trata-se de Jonas, volante de 29 anos que teve passagem pelo Flamengo entre 2015 e 2018 no futebol carioca. O jogador está sem clube e chegaria sem custos ao Alvinegro. A informação foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Jonas está livre no mercado desde o começo de outubro, quando deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por problemas de pagamento e situações contratuais. Mesmo com a janela internacional fechada, o Alvinegro poderia inscrevê-lo, já que o volante não possui vínculo com nenhum clube.
O jogador tem em mãos a proposta do Botafogo e o negócio deve evoluir a partir desta semana. O nome foi aprovado por Ramón Díaz, com quem trabalhou com Jonas no próprio Al-Ittihad no ano passado.
Se confirmado, Jonas será o último reforço do Botafogo para a temporada. O Alvinegro só pode inscrever mais um nome no Campeonato Brasileiro e Ramón Díaz colocou que um primeiro volante é a prioridade máxima para a equipe. Pelo custo e o fato de estar livre, o volante ex-Flamengo foi uma opção viável.
Atualmente, o Botafogo tem José Welison para a posição de primeiro volante. Rafael Forster, zagueiro de origem, e Caio Alexandre, que atua em posição mais avançada do meio-campo, já exerceram essa função durante a temporada.

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